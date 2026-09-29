جشن و دورهمی سالمندان خانه بهار آزادشهر یزد همزمان با هفته سالمند و روز جهانی سالمند، با هدف ایجاد نشاط، تقویت روحیه، کاهش احساس تنهایی و افزایش ارتباطات اجتماعی سالمندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جشن و دورهمی سالمندان خانه بهار آزادشهر یزد همزمان با هفته سالمند و روز جهانی سالمند، با هدف ایجاد نشاط، تقویت روحیه، کاهش احساس تنهایی و افزایش ارتباطات اجتماعی سالمندان برگزار شد.این مراسم با حضور جمعی از سالمندان، مددکاران اجتماعی و تعدادی از مسئولان در فضایی صمیمی و شاد برگزار شد و سالمندان ساعاتی را در کنار یکدیگر به گفت‌وگو، شادی و اجرای برنامه‌های متنوع سپری کردند.

فاطمه طاهری مددکار اجتماعی خانه بهار، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهداف برگزاری این جشن گفت: برگزاری این برنامه با هدف ایجاد دلخوشی، سرگرمی و نشاط برای سالمندان صورت گرفت تا آنان احساس کنند مورد توجه جامعه قرار دارند و جوانان و دیگر اقشار جامعه در کنار آنها هستند.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، فرصت مناسبی برای دورهمی سالمندان، گفت‌وگو و تقویت ارتباطات اجتماعی آنان فراهم می‌کند و می‌تواند در بهبود روحیه و کاهش احساس تنهایی این قشر مؤثر باشد.

طاهری همچنین حضور مسئولان در جمع سالمندان را فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان دانست و اظهار کرد: ارتباط مستقیم مسئولان با سالمندان می‌تواند زمینه توجه بیشتر به نیازها و مسائل این قشر از جامعه را فراهم کند.

در این مراسم، برنامه‌های شاد و متنوعی اجرا شد و سالمندان خانه بهار در فضایی گرم و صمیمی، لحظاتی خاطره‌انگیز را در کنار یکدیگر سپری کردند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و تفریحی برای سالمندان، علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی، زمینه تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش احساس تعلق و مشارکت بیشتر آنان در جامعه را فراهم می‌کند.