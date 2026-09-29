رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از اجرای طرح‌های تحقیقاتی از مرحله کاشت تا برداشت در این استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دانش فنی به مزارع منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدبهرام اندرزیان اظهار کرد: محققان در مراکز تحقیقاتی علاوه بر معرفی ارقام جدید و سازگار با هر منطقه، پروژه‌های تحقیقی لازم را از کاشت تا برداشت محصولات مختلف اجرا می‌کنند.

وی افزود: یافته‌ها از طریق روز انتقال یافته‌ها، روز مزرعه، کارگاه‌های آموزشی، مزارع تحقیقی _ ترویجی و مزارع پایلوت به کشاورزان منتقل می‌کنند، اما هنوز بخش قابل توجهی از مسیر انتقال دانش باقی مانده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ادامه داد: انتخاب رقم و محصول سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، همراه با رعایت اصول به‌زراعی، کلید افزایش عملکرد و ارتقای بهره‌وری در کشت پاییزه است.

‌وی با اشاره به برگزاری کاروان ترویجی الگوی کشت و افزایش بهره‌وری، همگام با سراسر کشور و با هدف آغاز فصل کشت محصولات زراعی پاییزه در خوزستان بیان کرد: این کاروان یک حرکت نمادین بود، اما محققان، مروجان و کارشناسان اجرایی در مراکز و شهرستان‌ها به‌صورت چهارفصل در حال انجام وظیفه هستند.

اندرزیان توضیح داد: استان خوزستان با حدود ۳۰ شهرستان، به‌واسطه تنوع اقلیمی، از جغرافیای کشاورزی متنوعی برخوردار است و باید متناسب با آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی هر منطقه، الگوی کشت خاص آن منطقه رعایت شود.‌

️وی افزود: برای افزایش عملکرد در واحد سطح، انتخاب رقم مناسب و سازگار با شرایط منطقه ضروری است و باید کار‌های به‌زراعی از جمله رعایت تاریخ کاشت، تراکم مناسب، مدیریت تغذیه، مدیریت آبیاری و کنترل عوامل زیان‌رسان نیز متناسب با شرایط حاکم بر منطقه انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ادامه داد: به عنوان مثال رقم مهرگان در اهواز و مناطق جنوب دوره رویش ۱۳۵ تا ۱۴۰ روز دارد در حالی که همین رقم در مناطقی مانند دزپارت و ارتفاعات، دوره رشد حدود ۱۸۰ روز است و همین تفاوت، نیاز‌های غذایی و آبیاری متفاوتی را رقم می‌زند.

‌وی خاطرنشان کرد: خوزستان با تولید حدود ۱۶ درصد محصولات زراعی کشور، در رتبه نخست قرار دارد و این رقم در مقایسه با استان دوم یعنی فارس با هشت درصد، تفاوت بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

اندرزیان تصریح کرد: برآورد ما این است که تولیدات خوزستان معادل تولید ۱۳ یا ۱۴ استان کشور است بنابراین انتظار می‌رود مسئولان ملی و استانی، خوزستان را بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود آن ببینند و در تامین نیروی انسانی و منابع مالی حمایت کنند.