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رئیس سازمان محیطزیست بر ضرورت مشارکت فعالان برای حل چالشهای زیستمحیطی تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در نشست با جمعی از کنشگران حوزه محیط زیست، پیچیدگی مسائل زیستمحیطی کشور را نیازمند رویکردی جمعی دانست و تصریح کرد: حل این چالشها بدون مشارکت مردم، تشکلهای مردمنهاد و فعالان این عرصه امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تأثیر تحریمها، شرایط اقتصادی و جنگ بر اولویتهای کشور، افزود: فشارهای اقتصادی معمولاً منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی میشود و اجرای برخی طرحها میتواند پیامدهای منفی محیطزیستی داشته باشد؛ از این رو سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت این شرایط، بیش از گذشته به همراهی جامعه نیاز دارد.
انصاری با تأکید بر لزوم گذار از مرحله «صرفِ مطالبهگری» به سمت «مشارکت نهادی» گفت: کنشگری امروز نیازمند همکاری فعالانه با دستگاههای مسئول است و باید از دانش سنتی و ظرفیتهای بومی در کنار توان تشکلها برای حل مسائل محیطزیستی بهره برد.
او همچنین با اشاره به چالشهای پیشرو در حوزه آلودگی هوا و ناترازی انرژی در نیمه دوم سال، بر ضرورت یافتن راهکارهای عملیاتی تأکید کرد و افزود: حفظ محیط زیست میتواند در ترمیم سرمایه اجتماعی و تقویت ارتباط میان جامعه و حاکمیت نقش مؤثری ایفا کند که تحقق این مهم نیازمند تقویت آموزش و آگاهیبخشی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر خروجیمحور بودن جلسات خاطرنشان کرد: موضوعات مطرحشده از سوی فعالان باید بهصورت موضوعی دستهبندی شوند تا برای هر کدام خروجی عملیاتی مشخص تدوین شود؛ در مواردی که مسائل به نتیجه نمیرسد، باید موانع دقیق شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد.