وزیر راه و شهرسازی گفت: شمار واحد‌های مسکن حمایتی تکمیل‌شده در اراضی ۹۹ ساله از حدود ۲۱ هزار واحد در شهریور ۱۴۰۳ به ۱۰۸ هزار واحد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تأمین مسکن و اقدامات انجام‌شده در این بخش توضیح داد.

وی گفت: تا شهریور ۱۴۰۳، ساخت حدود ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی در اراضی ۹۹ ساله به پایان رسیده بود که این میزان اکنون به حدود ۱۰۸ هزار واحد رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در دولت چهاردهم ساخت بیش از ۸۷ هزار واحد مسکن حمایتی به پایان رسیده است.

صادق همچنین از تکمیل و تحویل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر خبر داد و گفت: این اقدام در راستای پاسخ به نیاز متقاضیان و تسریع در تأمین مسکن انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بخش مسکن را متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سایر بازارها دانست.

وزیر راه و شهرسازی افزود: افزایش هزینه مصالح ساختمانی نیز بر روند ساخت‌وساز و شرایط بازار مسکن تأثیر گذاشته است.

صادق با تأکید بر اهمیت مسکن استطاعت‌پذیر گفت: توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن، یکی از مسائل اصلی این بخش است.

وی افزود: موضوع استطاعت‌پذیری مسکن تنها به ایران اختصاص ندارد و در بسیاری از کشورها نیز به عنوان یک چالش مهم مطرح است.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت اولویت‌بندی در سیاست‌گذاری مسکن متناسب با شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود تأکید کرد.

صادق گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید بر پایه شناخت دقیق مشکلات و ظرفیت‌های موجود انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جریان جنگ‌های اخیر اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جریان حملات به زیرساخت‌های حمل‌ونقل هرمزگان، ۱۱ پل و تونل آسیب دید که هشت مورد از آنها طی ۵۵ روز به وضعیت اولیه بازگشت.

صادق همچنین اعلام کرد: ۱۱ مورد آسیب‌دیده از زیرساخت‌های ریلی نیز در کمتر از ۷۲ ساعت دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند.

وی با قدردانی از تلاش راهداران، راهسازان، مهندسان، کارگران و پیمانکاران تأکید کرد: تداوم خدمت‌رسانی و بازسازی زیرساخت‌ها در شرایط دشوار، از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

واگذاری ۱۲۰ هزار قطعه زمین در دولت چهاردهم

وی گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۸۸ هزار هکتار زمین پس از طی مراحل قانونی به محدوده شهرها افزوده شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین نیز در دولت چهاردهم برای ساخت مسکن آماده‌سازی شده و ۱۳ هزار هکتار دیگر در دست آماده‌سازی قرار دارد.

صادق با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در مجموع بیش از ۱۶۰ هزار قطعه زمین برای مشمولان این قانون واگذار شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲۰ هزار قطعه طی دو سال گذشته پس از آماده‌سازی و انجام فرآیندهای مربوط به متقاضیان واگذار شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از اختصاص تسهیلات مسکن به بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی دهک‌های یک تا چهار خبر داد.

صادق گفت: بنیاد مسکن نیز با استفاده از زمین‌های تأمین‌شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، ساخت بیش از ۴۴ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای محروم را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به طرح‌های حمایتی مسکن تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها به تأمین همزمان زمین، زیرساخت، خدمات روبنایی و منابع مالی نیاز دارد.

وزیر راه و شهرسازی میزان منابع مورد نیاز برای اجرای طرح بزرگ مسکن حمایتی را بیش از سه هزار همت اعلام کرد و گفت: بخشی از این منابع از آورده متقاضیان تأمین می‌شود.

صادق همچنین از برگزاری هفت جلسه شورای عالی مسکن و ۳۰ جلسه پشتیبان این شورا در دولت چهاردهم خبر داد.

وی افزود: پایش طرح‌های حمایتی مسکن نیز به صورت هفتگی در وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه مسکن استیجاری اشاره کرد و گفت: این طرح با ظرفیت هفت هزار واحد آغاز شده است.

صادق هدف از توسعه مسکن استیجاری را حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان عنوان کرد و افزود: بخشی از ظرفیت خانه‌های سازمانی نیز برای این منظور اختصاص یافته است.

وی همچنین از ارائه لایحه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به مجلس خبر داد و گفت: این لایحه با هدف تعیین تکلیف وضعیت سکونت صدها هزار نفر در این مناطق تدوین شده است.