آثار راه‌یافته به بخش غیر رقابتی «استعداد نو» چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند.

معرفی آثار راه‌یافته به بخش «استعداد نو» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران

معرفی آثار راه‌یافته به بخش «استعداد نو» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری، دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست فیلم های راه‌یافته به بخش «استعداد نو» را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:

«گوسفند نامه» / علی رحمتی / داستانی / ایلام

«با اوتل» / امین نوروزی / پویانمایی / همدان

«خانه پروانه» / مهدی لیثی آذر / داستانی / تبریز

«غیر نظامی» / صدرا سیاح / مستند / تهران

«شکاف» / یگانه سعیدی پور / داستانی / تهران

«شب بخیر بابا» / حمیدرضا بهادرانی / داستانی / تهران

«بازبینی»/ حسین قربانی / داستانی / تهران

«یک جای دور» / عباس قدیر محسنی، برزو فرشاد / پویانمایی / تهران

«لُخم» / مهسا قریشی / داستانی / تهران

«حاشیه جاده» / الناز مغاره عابد / داستانی / تهران

«بی نام» / ستاره آروین / داستانی / تهران

«آخرین پناهگاه» / روشنک آذرافشار / داستانی / تهران

«حفره های سیاه» / زینب شفیعی / پویانمایی / اصفهان

«آتابازی» / ابوالفضل نجارزاده، فاطمه هجینی نژاد / داستانی / کرمان

«سامسارا» / امیر نیاکام / تجربی / تهران

«سیه تله» / میلاد مهرزاد / داستانی / لاهیجان

«گزارش» / احسان خانی گلستان / داستانی / تهران

«تمام ناتمام» / زهرا ابراهیمی راد / داستانی / تهران

«لش» / رضا راد / داستانی / پاوه

«بادِبادک» / نرگس شیخی / پویانمایی / تهران

«دو آنی» / محمد فرج صالحی / مستند / تهران

«دِریازاده» / بهتاش مرادی زاده / داستانی / بوشهر

«۱ تا ۱۰» / بهزاد گل چشمه / داستانی / گنبدکاووس

«بلوغ نزده» / زریبار کریمی / داستانی / فسا

«هیچ چیزی، هیچ وقت کامل تموم نمیشه…» / شیدا شرج ویسری / داستانی / مشهد

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.