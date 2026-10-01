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با فعالسازی ۱۷ مرکز شبانهروزی پیشگیری از هاری، خدمات واکسیناسیون برای افراد حیوانگزیده در استان اردبیل رایگان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: هاری یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک و تقریباً همیشه کشنده است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر میکند. ویروس معمولاً از طریق بزاق حیوانات آلوده (مثل سگ، گربه، روباه، گاو، اسب، گوسفند یا خفاش) و با گازگرفتگی یا خراش به انسان منتقل میشود. پس از بروز علائم (مانند ترس از آب، تشنج و فلج) درمان مؤثری وجود ندارد و بیماری تقریباً در همه موارد به مرگ منجر میشود.
وی بیان کرد: خبر خوب این است که هاری انسانی با اقدام بهموقع کاملاً قابل پیشگیری است. واکسیناسیون بهموقع و شستوشوی صحیح زخم ناشی از حیوانگزیدگی، میتواند از ابتلا به این بیماری مرگبار جلوگیری کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با فعالسازی ۱۷ مرکز شبانهروزی مراقبت و پیشگیری هاری در سراسر استان، خدمات مراقبت و پیشگیری از هاری انسانی را به شهروندان ارائه مینماید که کلیه خدمات واکسیناسیون و پیشگیری از هاری برای افراد حیوانگزیده، کاملاً رایگان ارائه میباشد.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین و اولین اقدام پس از حیوانگزیدگی یا ایجاد خراش، شستوشوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و مراجعه فوری و حتمی به نزدیکترین مرکز مراقبت و پیشگیری هاری میباشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: پس از شستوشو، لازم است محل زخم با بتادین یا الکل ضدعفونی گردد. توجه داشته باشید که تکمیل کامل دوره واکسیناسیون بسیار ضروری و حیاتی است. واکسیناسیون ناقص نمیتواند از بروز بیماری هاری پیشگیری کند؛ بنابراین حتماً طبق برنامه اعلامشده توسط مراکز بهداشتی، تمام دوزهای واکسن را دریافت نمایید.
صادقیه اهری بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع حیوانگزیدگی و مرگآور بودن بیماری هاری، از همه هماستانیهای گرامی درخواست میشود ضمن اجتناب از تماس با حیوانات وحشی و مشکوک و همچنین تقویت آموزش راههای پیشگیری از حیوانگزیدگی به کودکان خود، در صورت هرگونه حیوانگزیدگی (حتی موارد جزئی)، بلافاصله به نزدیکترین مرکز پیشگیری از هاری مراجعه کنند و از اقدام خودسرانه یا تأخیر در درمان خودداری نمایند.
وی در پایان تاکید کرد: شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ مورد حیوانگزیدگی در استان اردبیل اتفاق افتاده است که ضرورت ساماندهی جدی سگهای پرسهزن در سطح استان را توسط سازمانهای مربوطه طلب میکند.