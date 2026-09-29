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محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، ضمن قدردانی از عملکرد آتشنشانان این شهرستان، ثبت ۵۹۰ مأموریت موفق امدادی را نشاندهنده توانمندی و تخصص بالای نیروهای امدادی در پاسخ به حوادث عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در دیدار با مسئولان آتشنشانی شهرستان، ضمن تأکید بر نقش حیاتی آتشنشانان در ارتقای امنیت روانی جامعه، اظهار کرد: آتشنشانان مهابادی در طول سال، فارغ از محدودیتهای زمانی و مکانی، همواره در خط مقدم امدادرسانی به مردم بودهاند.
امیرعشایری با اشاره به گستره فعالیت این نیروها افزود: تخصص نیروهای آتشنشانی مهاباد تنها به محدوده شهرستان محدود نمیشود؛ این تیمها به دلیل توانمندی بالا، در عملیاتهای استانی و فرااستانی نیز حضور مؤثر داشته و نقشآفرینی کردهاند.
وی با یادآوری حضور آتشنشانان در حوادثی نظیر عملیاتهای امداد و نجات در «آبشار شلینک» و محدوده سد و دریاچه مهاباد، این اقدامات فراتر از وظایف معمول را مایه افتخار شهرستان دانست.
فرماندار ویژه مهاباد ضمن تشکر از حمایتهای شورای اسلامی شهر و شهرداری در تجهیز سازمان آتشنشانی، بر لزوم تقویت نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: مدیریت شهرستان برای ارتقای توان خدمترسانی و توسعه ظرفیتهای این سازمان، تمامی حمایتهای لازم را از مدیریت شهری به عمل خواهد آورد.