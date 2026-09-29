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شرکت گوگل در واکنش به دستور اتحادیه اروپا مبنی بر در دسترس قرار دادن بخشی از دادههای جستوجوی کاربران برای رقبای خود، به دادگاه رفت. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اتحادیه اروپا قصد دارد با کاهش «برتری دادهای» گوگل، مسیر را برای رشد موتورهای جستوجوی جایگزین و سرویسهای هوش مصنوعی رقیب هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، گوگل از دو تصمیم اتحادیه اروپا در چارچوب «قانون بازارهای دیجیتال» شکایت کرد. طبق این مقررات، گوگل ملزم است دادههای مربوط به عبارتهای جستوجوشده، رتبهبندیها و میزان کلیکها را پس از ناشناسسازی، در اختیار موتورهای جستوجوی واجد شرایط قرار دهد تا برتری مطلق این شرکت در بازار جستوجوی جهانی کاهش یابد.
کمیسیون اروپا تأکید کرده است؛ این دادهها شامل الگوریتمهای محرمانه گوگل یا اطلاعات شناسایی کاربران نیست و تمامی موارد پیش از اشتراکگذاری، بهطور کلی تغییر مییابند تا حریم خصوصی حفظ شود. همچنین رقبایی نظیر «داکداکگو» از این تصمیم حمایت کرده و چارچوبهای تعیینشده برای ناشناسسازی را مناسب دانستهاند.
در مقابل، گوگل این الزامات را تهدیدی برای حریم خصوصی کاربران میداند. الیور بتل، مدیر ارشد رقابت گوگل، هشدار داده است که جستوجوهای کاربران میتواند حاوی اطلاعات بسیار شخصی، از جمله مسائل پزشکی یا روابط خصوصی باشد و سازوکارهای فعلی برای ناشناسسازی، تضمینکننده عدم افشای این دادههای حساس نیست.
علاوه بر دادههای جستوجو، گوگل نسبت به مقررات مربوط به سیستمعامل اندروید نیز اعتراض کرده و مدعی است که باز کردن دسترسی رقبا به بخشهایی از این اکوسیستم، میتواند سازوکارهای امنیتی اندروید را تضعیف کند. اکنون این پرونده در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در جریان است و نتیجه آن میتواند سرنوشت رقابت میان غولهای فناوری و نحوه مدیریت دادههای کاربران در سطح جهان را تغییر دهد.