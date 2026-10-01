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پایش منابع آبی استان سمنان برای پیشگیری از آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید یوسف پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : این پایش همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی از مناطق سردسیر نیمکره شمالی به نواحی جنوبی در آبگیرها و تالابهای این استان آغاز شده تا با بررسی وضعیت بهداشتی این منابع آبی از بروز و گسترش بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان پیشگیری شود.
در مرحله نخست پایش میدانی از سد کالپوش انجام و وضعیت زیستگاه، حضور و تجمع پرندگان آبزی و کنارآبزی، شرایط بهداشتی و احتمال مشاهده تلفات غیرعادی پرندگان بررسی شد.
با توجه به اینکه پرندگان مهاجر میتوانند ناقل و عامل انتقال برخی بیماریهای حیاتوحش و طیور باشند، پایش و مراقبت از زیستگاههای آبی در این مقطع از سال اهمیت ویژهای دارد. از این رو، برنامه بازدیدها و پایشهای مشترک محیط زیست و دامپزشکی استان تا پایان فصل مهاجرت پرندگان ادامه خواهد داشت.