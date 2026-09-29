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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از کاهش چشمگیر حوادث حین کار در این شرکت در ۱۰ سال گذشته خبر داد و گفت: امسال با صدور ۲۹ هزار مجوز، انجام ۳۳۰۰ بازدید میدانی و رفع خطر ۳۸۷ نقطه از ۵۰۰ نقطه خطرآفرین، نظارتهای ایمنی تقویت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی، در دومین گردهمایی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (بهام) شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه، با تبریک روز ملی ایمنی و آتشنشانی افزود: باور ما در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران این است که هیچ موفقیتی بدون حفظ ایمنی و سلامت سرمایه انسانی، کامل نیست.
وی گفت: در ۱۰ سال گذشته نمودار حوادث در شرکت بهشدت نزولی بوده و تلاش میکنیم این روند به سمت صفر حرکت کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر اینکه نباید ایمنی در کار فدای سرعت شود، افزود: امسال تقویت نظارتهای میدانی در حوزه ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.
محمودی از صدور ۲۹ هزار مجوز در فرآیندهای کاری از ابتدای سال خبر داد و گفت: در این مدت ۳۳۰۰ مورد بازدید میدانی انجام شد و از مجموع ۵۰۰ نقطه خطرآفرین و حادثهساز، ۳۸۷ نقطه رفع خطر شده است.
وی برگزاری جلسات آموزشی متعدد برای همکاران در حوزه بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست را از دیگر اقدامات شرکت در این زمینه عنوان کرد.
محمودی گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران پارسال در ارزیابی بهام شرکت توانیر موفق به کسب رتبه چهارم شد که این رتبه نسبت به سال پیش از آن، ۸ پله ارتقا یافته است؛ همچنین برخی معاونتها و دفاتر شرکت در این ارزیابی رتبههای اول تا سوم کشور را کسب کردند.
در بخش دیگری از این مراسم، رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتشنشانی و خدمات ایمنی استان تهران با بیان اینکه ایمنی یک مهارت و تخصص است، افزود: اهمیت ایمنی در صنعت برق با توجه به ماهیت این صنعت، موضوعی اساسی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این مراسم، با حضور مدیرعامل، قائممقام و معاونان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، از شماری از آتشنشانان، مدیران برتر شرکت در حوزه بهام و تعدادی از برقبانان برتر شرکت در حوزه ایمنی قدردانی شد.
همچنین لوح سپاس مدیرعامل شرکت توانیر برای تلاش و مشارکت در برگزاری دومین گردهمایی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (بهام)، به مدیر دفتر روابط عمومی و مطالعات اجتماعی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اهدا شد.