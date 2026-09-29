وزارت نیرو اعلام کرد معاملات برق در بورس انرژی طی شهریور ۱۴۰۵ با معامله بیش از ۱.۷ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی در تابلو‌های آزاد و سبز، ارزش معاملاتی بالغ بر ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند؛ همزمان سهم معاملات خارج از بازار برق در این ماه به ۳۸ درصد از کل معاملات برق رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در شهریور سال جاری، حدود یک میلیارد و ۲۴۳ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی برق به ارزش حدود ۹ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان و با متوسط قیمت ۷۵ هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت برای تحویل شهریورماه ۱۴۰۵ در تابلوی آزاد بورس انرژی معامله شد.

مجموع کل معاملات برق آزاد در بورس انرژی از ابتدای راه‌اندازی این بازار در سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه سال جاری، به حدود ۸.۳ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده است.

معامله ۴۹۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق در تابلوی سبز

همچنین در شهریورماه ۱۴۰۵، حدود ۴۹۱ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی برق به ارزش حدود ۴ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان و با متوسط قیمت معاملات ۸۶ هزار و ۲۶۶ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت برای تحویل شهریورماه، در تابلوی سبز بورس انرژی معامله شده است.

بر اساس این گزارش، مجموع کل معاملات برق سبز در بورس انرژی از ابتدای راه‌اندازی این بازار در سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریورماه سال جاری، به حدود ۴.۲ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده است.

افزایش سهم معاملات خارج از بازار برق

بررسی معاملات برق در شهریورماه نشان می‌دهد حجم معاملات خارج از بازار برق به حدود ۱۵ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده که معادل ۳۸ درصد از کل معاملات برق در این ماه است. از این میزان، ۳۴ درصد از کل معاملات برق مربوط به بورس انرژی و ۴ درصد مربوط به معاملات دوجانبه بوده است.

همچنین در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حجم معاملات خارج از بازار برق به ۶۰ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده که بیش از ۲۸ درصد از کل معاملات برق در این دوره را شامل می‌شود. از این میزان، ۴۷ میلیارد کیلووات‌ساعت مربوط به معاملات بورس انرژی و ۱۳ میلیارد کیلووات‌ساعت مربوط به معاملات دوجانبه بوده است.