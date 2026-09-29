جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف ۵۱۹ کیسه آرد احتکاری به وزن ۱۹ تن و ۱۳۰ کیلوگرم در بازرسی از یک کارخانه در استان خبر داد و گفت: ارزش محموله کشف‌شده توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف ۵۱۹ کیسه آرد احتکاری خبر داد و گفت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم در جریان گشت‌زنی، جابه‌جایی مقداری آرد در داخل یک کارخانه را مشاهده کردند که موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و پلیس امنیت اقتصادی استان قم، نسبت به بازرسی از این واحد اقدام کردند که در جریان این عملیات، ۵۱۹ کیسه آرد احتکاری کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی قم با اشاره به وزن محموله کشف‌شده تصریح کرد: مجموع آرد‌های کشف‌شده ۱۹ تن و ۱۳۰ کیلوگرم است که ارزش آن بر اساس نظر کارشناسان، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

نصیری ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس در حوزه مقابله با احتکار و اخلال در روند توزیع کالا‌های اساسی، خاطرنشان کرد: پلیس با رصد و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، با مواردی که موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق قانون برخورد می‌شود.