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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲۹۲ میلیاردی مالک شرکت خودرو کشنده قاچاق به دلیل پایان مدت اعتبار پروانه خودرو در آستارا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز آستارا به پرونده قاچاق یک دستگاه کامیون کشنده بنز رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه پس از بررسی پرونده ، نداشتن مدارک معتبر و استعلام از گمرک اتهام انتسابی محرز شد افزود: شعبه رسیدگی کننده متهم را به پرداخت ۲۹۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: ماموران گمرک با مشاهده اینکه مدت اعتبار پروانه خودرو به پایان رسیده و از کشور خارج نشده بود گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.