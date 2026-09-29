به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز آستارا به پرونده قاچاق یک دستگاه کامیون کشنده بنز رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه پس از بررسی پرونده ، نداشتن مدارک معتبر و استعلام از گمرک اتهام انتسابی محرز شد افزود: شعبه رسیدگی کننده متهم را به پرداخت ۲۹۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: ماموران گمرک با مشاهده اینکه مدت اعتبار پروانه خودرو به پایان رسیده و از کشور خارج نشده بود گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.