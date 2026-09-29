رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح اقدامات دولت برای بازسازی خسارات جنگ، از آغاز بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها و ۶۵ هزار واحد در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: از روز آغاز جنگ، همه هشدار‌ها و نگرانی‌های معمول را کنار گذاشتیم و اولویت اصلی این بود که کشتی اداره امور کشور را از این شرایط متلاطم عبور دهیم. دولت در یک سال گذشته، با وجود اینکه قوانین و منابع کافی در اختیار نداشت و بودجه نیز با کسری‌های مختلف مواجه بود، برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرد.

بازسازی زیرساخت‌ها و واحد‌های آسیب‌دیده

پورمحمدی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی گفت: در برخی حوزه‌ها، بازسازی با سرعت انجام شد؛ از جمله در حوزه راه‌ها و ارتباطات جنوب کشور که بخش قابل توجهی از خسارات در مدت حدود دو ماه بازسازی شد. در حوزه کسب‌وکار، فولاد، پتروشیمی و گاز نیز واحد‌های آسیب دیده با وجود محدودیت منابع به چرخه فعالیت بازگشتند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با آغاز مهرماه، نظم بودجه کشور در شرایط مناسبی قرار گرفت و دولت توانست کشور را بدون نگرانی جدی اداره کند. سخت‌ترین مقطع، همین ماه بود که باید مدارس و دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بازگشایی می‌شدند و همزمان منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف تأمین می‌شد.

وی در ادامه افزود: برای خرید گندم حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بود دولت متعهد است تا پایان هفته، مطالبات مربوط به گندم را تسویه کند، دولت تلاش کرد تنش در جامعه ایجاد نشود.

هفت محور اصلی برنامه بازسازی

پورمحمدی با بیان اینکه دولت بازسازی را در هفت محور دنبال کرده است، گفت: نخستین و مهم‌ترین اولویت، حفظ جان مردم بود؛ اینکه افراد از زیر آوار نجات پیدا کنند و مجروحان درمان شوند، در جریان جنگ، ۶ هزار عملیات نجات انجام شد و ۳۴ هزار نفر از هموطنان مجروح شدند که ۱۰۰ درصد رایگان درمان شدند. همچنین حدود ۷ هزار و ۱۱۲ نفر از هموطنان به شهادت رسیدند و امور مربوط به پرونده‌ها، حقوق، هزینه‌ها و بیمه آنان انجام شد.

آغاز بازسازی ده‌ها هزار واحد مسکونی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حدود ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها و ۶۵ هزار واحد در تهران آغاز شد، یاد آور شد:همچنین بازسازی خودرو‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت و حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ خودرو مشمول این فرآیند شدند. در بعد مسکن در تهران از حدود ۶۵ هزار واحد، بازسازی ۵۶ هزار واحد به پایان رسیده و در شهرستان‌ها نیز روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در حال انجام است.

بازسازی کسب‌وکار‌ها و واحد‌های تولیدی

پورمحمدی با اشاره به محور کسب‌وکار‌ها ادامه داد: در برنامه ستاد بازسازی، علاوه بر مسکن، بازسازی واحد‌های صنفی و کسب‌وکار‌های کوچک، شبکه‌های ارتباطی، پست، صداوسیما، شهرک‌های صنعتی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز فناوری و اماکن ورزشی آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ساختمان‌ها و تأسیسات دستگاه‌های دولتی نیز در برنامه بازسازی قرار دارند و هر بخشی که نیازمند بازسازی بوده، در دستور کار دستگاه مربوطه قرار گرفته است. در حوزه کسب‌وکار، با وجود محدودیت منابع، اقدامات لازم آغاز شد و برای تأمین مالی بازسازی نیز مجوز انتشار اوراق دریافت کردیم.

اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت مالی

وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبات اخذ شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز برای حمایت‌های مالیاتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات برای این موضوع اختصاص پیدا کرده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صندوقی با استفاده از ظرفیت صندوق‌های موجود طراحی شده تا بتواند نقش اهرمی در تأمین منابع مورد نیاز واحد‌های آسیب‌دیده ایفا کند. در حوزه منابع عمرانی باقی‌مانده نیز اولویت با اقدامات بازسازی خواهد بود و امکان جابه‌جایی منابع برای این منظور در نظر گرفته شده است.

اداره کشور و پشتیبانی از جنگ همزمان با بازسازی

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: در کنار بازسازی، مدیریت امور جاری کشور، پشتیبانی از جنگ، تأمین معیشت، دارو و سایر خدمات نیز به‌صورت همزمان انجام شده است. اقدامات بازسازی در هفت محور دنبال می‌شود که یکی از این محورها، زیرساخت‌هاست و ۱۴ زیرمجموعه دارد. برای هر یک از این موضوعات، ده‌ها جلسه برگزار شده و هیچ کدام از موارد مورد نیاز از دستور کار خارج نشده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی از مرحله نخست یعنی حفظ جان مردم، سپس تأمین سرپناه و اموال آنان، خودروها، کسب‌وکارها، واحد‌های صنعتی و تولیدی بزرگ‌تر، زیرساخت‌ها و سایر وظایف دولت را با وجود محدودیت‌ها دنبال کرده‌اند.

تأکید بر تداوم گزارش‌دهی به مجلس

وی با اشاره به همکاری میان قوا گفت: دولت در این مسیر از حمایت و راهنمایی مجلس و قوه قضاییه بهره‌مند شده و از رئیس مجلس و نمایندگان و همچنین رئیس قوه قضاییه برای کمک و همراهی در پیشبرد امور تشکر می‌کنم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال با انرژی و امید بیشتری بازسازی را ادامه دهیم و گزارش پیشرفت کمی اقدامات را هر یک یا دو ماه یک‌بار به مجلس ارائه کنیم.