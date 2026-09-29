به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مسابقه چالش‌های متنوع و هیجان‌انگیزی طراحی شده و قرار است با اجرای مهران غفوریان روی آنتن برود.

مهلت ارسال اثر به دومین رویداد رسانه‌ای «هما» تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تمدید شد.

شرکت کنندگان می‌توانند آثار تصویری و شنیداری خود را در محور‌های همدلی و مقاومت به وبگاه رسمی رویداد ارسال کنند.

«ب مثل باز» محصول ۲۰۲۵، ۹ مهر ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش می‌شود.

این فیلم داستان فردی است که پس از درگذشت ناگهانی پدرش دچار مشکل عاطفی می‌شود.

شبکه پویا «بابا توتو» را هر روز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه پخش می‌کند.

این مجموعه پویانمایی داستان ماجراجویی‌های پیر مردی مهربان است که با گروهی از حیوانات دوست داشتنی به کشف راز‌های طبیعت می‌روند.