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مسابقه «بی باک» قرار است به زودی از شبکه سه سیما پخش شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مسابقه چالشهای متنوع و هیجانانگیزی طراحی شده و قرار است با اجرای مهران غفوریان روی آنتن برود.
مهلت ارسال اثر به دومین رویداد رسانهای «هما» تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تمدید شد.
شرکت کنندگان میتوانند آثار تصویری و شنیداری خود را در محورهای همدلی و مقاومت به وبگاه رسمی رویداد ارسال کنند.
«ب مثل باز» محصول ۲۰۲۵، ۹ مهر ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش میشود.
این فیلم داستان فردی است که پس از درگذشت ناگهانی پدرش دچار مشکل عاطفی میشود.
شبکه پویا «بابا توتو» را هر روز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه پخش میکند.
این مجموعه پویانمایی داستان ماجراجوییهای پیر مردی مهربان است که با گروهی از حیوانات دوست داشتنی به کشف رازهای طبیعت میروند.