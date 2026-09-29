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گلخانه آبکشت سبزی و صیفی در روستای فولادلو ارومیه با سرمایهگذاری ۴۴ میلیارد تومانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واحد گلخانهای آبکشت سبزی و صیفی در روستای فولادلو شهرستان ارومیه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
این واحد با سرمایهگذاری بیش از ۴۴ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱۷۶ تن محصولات کشاورزی، برای ۱۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
این واحد گلخانهای با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب، حرکت به سمت کشتهای نوین و کمآببر و افزایش تولید محصولات کشاورزی اجرا شده و در راستای برنامههای استان برای مدیریت منابع آبی و کمک به احیای دریاچه ارومیه قرار دارد.