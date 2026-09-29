رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: با بهره‌گیری از ضایعات کشاورزی، ۲۵ درصد از وابستگی به نهاده‌های دامی وارداتی کاهش یافت.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از موفقیت در جایگزینی ۲۵ درصد از نهاده‌های دامی با استفاده از ضایعات و پسماند‌های کشاورزی خبر داد.

حسن خمیس‌آبادی با اشاره به چالش تأمین نهاده‌های دامی و فشار هزینه‌های واردات بر دامداران افزود: با انجام مطالعات تخصصی و فرموله‌کردن جیره متناسب با نیاز فیزیولوژیک دام، اکنون پسماند‌های زراعی مانند کاه، کلش و بقایای محصولاتی نظیر سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی قابلیت ورود به چرخه تغذیه دام را پیدا کرده‌اند.

او با بیان اینکه کشور سالانه به حدود ۴۷ میلیون تن ماده خشک برای خوراک دام و طیور نیاز دارد، تصریح کرد: با توجه به تولید سالانه ۸۰ میلیون تن پسماند کشاورزی، ظرفیت بسیار بالایی برای تأمین بخشی از نیاز کشور از طریق فرآوری این ضایعات وجود دارد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور همچنین از توسعه کشت علوفه‌های کم‌آب‌بر به عنوان راهکار مکمل یاد کرد و گفت: در ایستگاه تحقیقاتی گاودشت، کشت ارقام متنوع گیاه «سورگوم» و «تریتیکاله» با هدف کاهش مصرف آب و افزایش تولید زیست‌توده علوفه‌ای به صورت پایلوت در حال اجراست؛ گیاهانی که علاوه بر نیاز آبی کمتر، قابلیت برداشت چندباره دارند.

خمیس‌آبادی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از مکمل‌های جبران‌کننده پروتئین و انرژی در جیره‌های جدید، خاطرنشان کرد: استفاده از منابع داخلی در تغذیه دام علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، باید از نظر اقتصادی نیز برای دامداران توجیه‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه باشد.