پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، با موجی از تبادل نظرات در فضای مجازی همراه بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی با تمرکز بر محور‌های «قدرت اول جهان» و «ابرقدرت چهارم دنیا»، به این پیام واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در ساعات گذشته، فضای مجازی شاهد شکل‌گیری دو محور اصلی از بحث‌ها پیرامون بیانات مقام معظم رهبری بود. این واکنش‌ها پس از انتشار پیام ایشان به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله آغاز شد که در آن بر تکرار نشدن دوران سلطه استکبار بر ایران و شکوهمندتر شدن روزهای آینده تأکید شده است. کلیدواژه‌های مرتبط با جایگاه قدرت ایران در جهان به‌سرعت در صدر ترندهای فضای مجازی قرار گرفت و کاربران ایرانی با انتشار پیام‌هایی، حمایت خود را از چشم‌انداز قدرت و استقلال کشور ابراز کردند.

(گزارش مرتضی ایزدپناه)