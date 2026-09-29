معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از انجام ۱۶۳ بازدید مستمر از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی استان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: اکنون ۳۹ مجتمع خدماتی و رفاهی فعال در محور‌های مواصلاتی استان به کاربران جاده‌ای در استان خدمات ارائه می‌کنند.

سارانی، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، تیم‌های نظارتی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با انجام ۱۶۳ بازدید از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی واقع در محور‌های مواصلاتی، وضعیت ارائه خدمات و رعایت استاندارد‌های لازم را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

به گفته وی در این بازدید‌ها بخش‌های مختلف مجتمع‌ها از جمله رستوران‌ها، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌ها، فضا‌های استراحت، محوطه‌های عمومی و همچنین وضعیت بهداشت، ایمنی، نظافت و کیفیت خدمات ارائه‌شده مورد بررسی قرار گرفته و نواقص احتمالی برای رفع به بهره‌برداران ابلاغ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به پایان فصل تابستان و افزایش حجم سفر‌ها گفت: با توجه به افزایش تردد و سفر‌های جاده‌ای در این ایام، نظارت بر مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید اطمینان حاصل شود که این مراکز از آمادگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و رانندگان برخوردار هستند.

سارانی افزود: در این بازه، کیفیت خدمات، وضعیت بهداشت و نظافت، آمادگی سرویس‌ها و نمازخانه‌ها و همچنین شرایط ایمنی و فضا‌های استراحت بیش از پیش مورد توجه تیم‌های نظارتی قرار دارد تا مسافران در مسیر‌های مواصلاتی استان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری از خدمات مجتمع‌های بین‌راهی استفاده کنند.

وی با تأکید بر تداوم این برنامه نظارتی تا پایان سال جاری گفت: بازدید‌های دوره‌ای و سرزده از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با همکاری بهره‌ برداران، تمامی نواقص موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا مسافران و رانندگان بتوانند در طول سفر از خدماتی مطلوب، ایمن و باکیفیت بهره‌مند شوند.