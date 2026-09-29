مراسم گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و آیین اهدای ۲ هزار بسته ورزشی توسط شرکت نفت و گاز اروندان به اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان جهت توزیع بین تیم‌های ورزشی مناطق کمتربرخوردار شهر‌های حوزه تاسیساتی این شرکت برگزار شد.

اهدای ۲ هزار بسته ورزشی شرکت نفت و گاز اروندان به اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان

اهدای ۲ هزار بسته ورزشی شرکت نفت و گاز اروندان به اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و آیین اهدای ۲ هزار بسته ورزشی توسط شرکت نفت و گاز اروندان به اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان جهت توزیع بین تیم‌های ورزشی مناطق کمتربرخوردار شهرهای حوزه تاسیساتی شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد.

در این آیین که به همت شرکت نفت و گاز اروندان در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی برگزار شد؛ سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و چندتن از معاونین، حمید دریس مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس، سردار عبدالرضا حاجتی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، عماد حق‌علی معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان، لفته دورکوندی فرماندار خرمشهر، مدیران و روئسای اروندان و جمعی از خانواده شهدا و مسئولان شهرستان حضور داشتند.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان با اشاره به اهدای ۲ هزار بسته ورزشی از سوی شرکت نفت و گاز اروندان اظهار کرد: این اقدام که شهرهای خرمشهر، هویزه، دشت آزادگان و سایر شهرهای استان را شامل می‌شود، گامی ارزشمند در حمایت از ورزش مناطق کمتر برخوردار و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی ضمن تقدیر از اقدامات ارزنده مدیرعامل اروندان با تأکید بر ضرورت گسترش مسئولیت‌های اجتماعی افزود: شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، گاز، فولاد، بنادر و دیگر مجموعه‌های بزرگ استان باید بیش از پیش در قبال محیط پیرامونی خود ایفای نقش کنند و توسعه ساختارمند این مسئولیت‌ها می‌تواند به ارتباط مؤثرتر صنعت با مردم و پیشبرد امور استان کمک کند.

استاندار خوزستان با اشاره به استعدادهای فراوان ورزشی استان گفت: فراهم کردن امکانات، به‌ویژه در محلات و مناطق محروم، می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادها، تربیت قهرمانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند و از دست‌اندرکاران برنامه و شرکت نفت و گاز اروندان برای حمایت از ورزش استان قدردانی کرد.

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با گرامی‌داشت یاد شهدای دفاع مقدس و اشاره به فرارسیدن این ایام، گفت: شرکت نفت و گاز اروندان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی از جمله آبرسانی به روستاها، اقدامات فرهنگی و آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و توسعه ورزش حضور مؤثری داشته و در اجرای برخی طرح‌های بر زمین‌مانده نیز نقش داشته است.

وی با اشاره به حمایت اروندان از ورزش خرمشهر افزود: تکمیل و بازسازی زیرساخت‌های ورزشی شهرستان می‌تواند فرصت بیشتری برای فعالیت جوانان و ورزشکاران فراهم کند و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، ورزش خرمشهر بیش از پیش توسعه یابد.

سردار عبدالرضا حاجتی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان نیز با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای خرمشهر اظهار کرد: خرمشهر نماد عزت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است و نسل جوان باید با میراث دفاع مقدس و حماسه شهدای این سرزمین آشنا شود.

وی با اشاره به نقش ورزش در سلامت و پرورش نسل آینده، حضور شرکت نفت و گاز اروندان در کنار مردم را ارزشمند دانست و گفت: حمایت این مجموعه از ورزشکاران و جوانان مناطق کمتر برخوردار و اهدای تجهیزات ورزشی، اقدامی مؤثر در تقویت ورزش و شناسایی استعدادهای این مناطق است.

عماد حق‌علی معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان با تقدیر از شرکت نفت و گاز اروندان برای این اقدام اظهار کرد: حمایت از ورزش در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اقدامی ارزشمند است و اهدای ۲ هزار بسته ورزشی می‌تواند به تداوم فعالیت ورزشکاران و تیم‌های این مناطق کمک کند.

همچنین در این مراسم از خانواده چندین شهید ورزشکار تجلیل به‌عمل آمد و در پایان نیز به صورت نمادین به یک تیم ورزشی از شهرستان خرمشهر بسته‌های ورزشی اهدا شد. سایر البسه و تجهیزات نیز توسط اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان بزودی میان تیم‌های ورزشی مناطق کمتر برخوردار شهرهای حوزه تأسیساتی شرکت نفت و گاز اروندان توزیع خواهد شد.