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فرمانده انتظامی صومعهسرا از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی پایش فضای مجازی و شناسایی فردی که اقدام به انتشار مطالب کذب و محتوای مجرمانه میکرد، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و متهم با هماهنگی قضائی دستگیر شد.
وی افزود: متهم ۲۹ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی صومعهسرا گفت: شهروندان ضمن هوشیاری، از بازنشر مطالب کذب و محتوای منتشرشده از منابع نامعتبر در فضای مجازی خودداری کنند.