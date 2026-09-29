به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی پایش فضای مجازی و شناسایی فردی که اقدام به انتشار مطالب کذب و محتوای مجرمانه می‌کرد، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و متهم با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

وی افزود: متهم ۲۹ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: شهروندان ضمن هوشیاری، از بازنشر مطالب کذب و محتوای منتشرشده از منابع نامعتبر در فضای مجازی خودداری کنند.