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طرح ملی تجمیع دادههای تصویری بیماران با کمک هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جلسه میز هوش مصنوعی استان گفت: این طرح ملی با هدف بازدهی اقتصادی و جلوگیری از ائتلاف منابع در حال اجرا است.
شاهین شیرانی افزود: در بخش فناوری و پژوهش و با ایجاد زیرساخت ها، ۳۱ طرح سلامت محور مبتنی بر هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال اجرا است.
وی با تاکید بر این که در تشخیص بیماریها و کمک به درمان بهتر بیماران از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، افزود: در حوزه آموزش سلامت و بهداشت هم رشته هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شده است.
استاندار اصفهان نیز گفت: امروز تفاهم نامه تهیه داشبورد هوشمند اقتصادی بین استانداری، دانشگاه اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان به امضاء رسید.
مهدی جمالی نژاد افزود: با امضای این تفاهم همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در حوزه هوش مصنوعی منسجمتر میشود.