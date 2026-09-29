به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جلسه میز هوش مصنوعی استان گفت: این طرح ملی با هدف بازدهی اقتصادی و جلوگیری از ائتلاف منابع در حال اجرا است.

شاهین شیرانی افزود: در بخش فناوری و پژوهش و با ایجاد زیرساخت ها، ۳۱ طرح سلامت محور مبتنی بر هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال اجرا است.

وی با تاکید بر این که در تشخیص بیماری‌ها و کمک به درمان بهتر بیماران از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، افزود: در حوزه آموزش سلامت و بهداشت هم رشته هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شده است.

استاندار اصفهان نیز گفت: امروز تفاهم نامه تهیه داشبورد هوشمند اقتصادی بین استانداری، دانشگاه اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان به امضاء رسید.

مهدی جمالی نژاد افزود: با امضای این تفاهم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه هوش مصنوعی منسجم‌تر می‌شود.