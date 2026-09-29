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وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشریح برنامههای دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور در نشست با مجمع نمایندگان تهران: کنترل تورم، حمایت از تولید، تأمین معیشت مردم، توسعه سرمایهگذاری و تسهیل تجارت از مهمترین محورهای برنامههای پیشرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مجمع نمایندگان تهران از تشریح برنامههای دولت و وزارت اقتصاد برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور در نشست با مجمع نمایندگان تهران خبر داد.
سیدعلی مدنیزاده گفت: در این نشست، نمایندگان تهران مسائل و دغدغههای اقتصادی کشور را مطرح کردند و همکاران وزارت اقتصاد نیز گزارشی از اقدامات انجامشده طی ماههای اخیر و برنامههای دولت و این وزارتخانه برای ماههای پیشرو ارائه کردند.
وی افزود: کنترل تورم، حمایت از تولید، بازسازی و نوسازی اقتصاد، تأمین معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ، توسعه سرمایهگذاری و تسهیل تجارت از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.