تیم شهرداری گرگان، نماینده ایران در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، امروز در دومین دیدار خود از مرحله هشت تیم نهایی این رقابت‌ها به مصاف العربی قطر می‌رود.

سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، شهرداری گرگان به دنبال نخستین پیروزی در مرحله یک هشتم

سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، شهرداری گرگان به دنبال نخستین پیروزی در مرحله یک هشتم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهرداری گرگان، نماینده ایران در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۸:۱۵ به وقت تهران در دومین دیدار خود از مرحله هشت تیم نهایی این رقابت‌ها به مصاف العربی قطر می‌رود.

این دیدار در مجموعه ورزشی زوک میکائیل – نوهاد نوفال لبنان برگزار خواهد شد.

هر دو تیم در نخستین دیدار خود در مرحله هشت تیم نهایی مقابل حریفان به میدان رفتند و نتیجه را واگذار کردند. العربی قطر با نتیجه ۹۶ بر ۷۲ برابر العلا عربستان شکست خورد و شهرداری گرگان نیز در دیداری نزدیک با نتیجه ۱۰۳ بر ۹۷ مقابل ساجس لبنان مغلوب شد.

شهرداری گرگان در دومین مسابقه خود به دنبال کسب نخستین پیروزی در این مرحله و ادامه مسیر خود در رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا خواهد بود.