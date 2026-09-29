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سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل با رشد سهبرابری، به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده و ۹۱ پروژه گردشگری نیز در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: هماکنون ۹۱ پروژه فعال در حوزه گردشگری استان وجود دارد و انتظار میرود با تکمیل آنها ۳۱۰۰ فرصت شغلی و ۴۵۰۰ تحت اقامتی جدید ایجاد شود
وی با اشاره به رشد سرمایهگذاری در حوزه گردشگری این استان اظهار کرد: امسال موافقتهای صادرشده به ۷۰ فقره بالغ شده و میزان سرمایهگذاری از ۶.۵ همت به نزدیک ۲۲ همت رسیده است که نزدیک به سه برابر رشد را نشان میدهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اثرات این سرمایهگذاریها بر اشتغال افزود: فرصتهای شغلی که با اجرای این پروژهها ایجاد میشود، از یکهزار و ۳۵۰ نفر به ۲ هزار و ۹۲۲ نفر افزایش یافته است که رشد دو برابری ظرفیت فرصتهای شغلی را نشان میدهد.
جباری ادامه داد: هماکنون ۹۱ پروژه مهم گردشگری در استان در حال اجراست و میزان سرمایهگذاری این پروژهها حدود ۵۵ همت است که میتواند برای ۳ هزار و ۱۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.
وی یادآور شد: حجم سرمایهگذاری تفاهمنامههای مربوط به همایش سرمایهگذاری نیز حدود ۱۴ همت خواهد بود که این امر نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل و روند رو به رشد این صنعت در منطقه است.