به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واحد گلخانه‌ای آبکشت سبزی و صیفی در روستای باراندوز شهرستان ارومیه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی در قالب رویداد اینوا به بهره‌برداری رسید.

این واحد با ۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید سالانه ۲۴۵ تن محصولات کشاورزی، برای ۲۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

توسعه این گلخانه با هدف افزایش بهره‌وری آب، حرکت از کشت‌های سنتی و آب‌بر به سمت کشاورزی نوین و کم‌آب‌بر و تقویت تولید متراکم انجام شده و در کنار ایجاد اشتغال و افزایش تولید، گامی در مسیر صیانت از منابع آبی و کمک به احیای دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.