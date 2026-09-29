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واحد گلخانهای آبکشت سبزی و صیفی با سرمایهگذاری ۶۰ میلیارد تومانی در روستای باراندوز شهرستان ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واحد گلخانهای آبکشت سبزی و صیفی در روستای باراندوز شهرستان ارومیه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی در قالب رویداد اینوا به بهرهبرداری رسید.
این واحد با ۶۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری و ظرفیت تولید سالانه ۲۴۵ تن محصولات کشاورزی، برای ۲۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
توسعه این گلخانه با هدف افزایش بهرهوری آب، حرکت از کشتهای سنتی و آببر به سمت کشاورزی نوین و کمآببر و تقویت تولید متراکم انجام شده و در کنار ایجاد اشتغال و افزایش تولید، گامی در مسیر صیانت از منابع آبی و کمک به احیای دریاچه ارومیه به شمار میرود.