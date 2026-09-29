اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان
داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شدند.
هفته سوم/ جمعه ۱۰ مهر
آوا تهران – خاتون بم – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه کارگران ۲ تهران
مهسا محمدجانی-ستاره نصری-پریسا ملاسلیمی-پرند پور میرزا بیگی
گل گهرسیرجان – استقلال تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
مائده جعفری-نجمه رضایی-مبارکه حسن پور-سلاله جوادی
ایستا البرز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
زهرا رئیسی-صفیه خلیلی-ساجده مهدیان-وجیهه رافتی جوان بخت
پرسپولیس تهران – وارش نوشهر – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید کاظمی تهران
راحله پشابادی-سبا عیوضی-فرزانه شریفیان-درنا قهرمانی
سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه قدس اصفهان
مینا کاظم پور-مهشید زمان پور-عاطفه محمدی-فاطمه اسکندرزاده