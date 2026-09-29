مدیر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجرد گفت: آتش‌نشانان این شهرستان در ۶ ماه نخست امسال هزار و ۵۵۸ عملیات امداد و نجات و اطفای حریق انجام دادند.

۱۵۵۸ عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در بروجرد

۱۵۵۸ عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در بروجرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نادر موسیوند در آیین گرامیداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی با اشاره به عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجرد در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت هزار و ۵۵۸ مورد عملیات امداد، نجات و اطفای حریق در شهرستان انجام شد که ۶۱۶ مورد آن مربوط به عملیات‌های اطفای حریق بوده است.

وی افزود: در جریان حوادث و حملات اخیر دشمنان به ایران اسلامی ۲ نفر از کارکنان این سازمان مجروح شدند.

موسیوند ادامه داد: در ابتدای امسال۱۰ دستگاه تنفسی به تجهیزات سازمان آتش‌نشانی بروجرد اضافه و ۲ دستگاه خودروی حریق و امداد و نجات نیز به ناوگان سازمان افزوده شده است.

وی گفت: سامانه ۱۲۵ نیز در سازمان راه‌اندازی شده که ضمن تسریع در روند دریافت و ثبت ماموریت‌ها، بسیاری از فرایند‌های کاغذی را حذف و امور را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

مدیر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجرد با اشاره به راه‌اندازی سامانه ضبط مکالمات در سازمان آتش‌نشانی بروجرد اظهار کرد: این سامانه سال گذشته در سازمان راه‌اندازی شد و در کنار آن، دستگاه شارژ تمام‌اتوماتیک خاموش‌کننده‌ها و دستگاه شارژی نیز به تجهیزات سازمان اضافه شده است.

موسیوند بیان کرد: پیش از این برای شارژ دستگاه‌های تنفسی مجبور بودیم تجهیزات را به استان‌های مرکزی و همدان ارسال کنیم که علاوه بر تحمیل هزینه، روند خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کرد، اما اکنون با تامین دستگاه‌های مورد نیاز در بروجرد این دغدغه برطرف شده است.

وی یکی دیگر از رویکرد‌های این سازمان را تبدیل ایمنی به یک فرهنگ عمومی عنوان کرد و گفت: با تاکید شهردار بروجرد، تدوین و اجرای ضوابط ایمنی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.

موسیوند افزود: در یک سال گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ واحد تجاری در بروجرد مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها گواهی ایمنی صادر شده است و کارشناسان سازمان نیز با حضور در کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و مدارس، نواقص ایمنی را شناسایی و برای رفع آنها تذکرات لازم را ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از رفع نواقص، گواهی ایمنی برای واحد‌های مورد تایید صادر می‌شود و این روند با هدف کاهش حوادث و افزایش ایمنی شهروندان ادامه دارد.

مدیر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجرد با قدردانی از حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر گفت: در این دوره هر لایحه و درخواستی که برای تامین تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت سازمان ارائه شده، مورد حمایت قرار گرفته و این همراهی مسیر توسعه سازمان را هموار کرده است.