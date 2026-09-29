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۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری بنزین در نیمه نخست امسال، با استفاده شهروندان از سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در هفت شهرستان غرب خراسان رضوی صرفه جویی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه سبزوار گفت: هماکنون ۲۲ جایگاه CNG در غرب خراسان رضوی فعال است و استفاده از این سوخت در نیمه نخست امسال، صرفهجویی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری در مصرف بنزین را به همراه داشته است.
حمید مظفرینژاد افزود: کمترین میزان مصرف گاز طبیعی در جایگاههای CNG منطقه در تیرماه و به میزان ۴ میلیون و ۱۱۲ هزار مترمکعب ثبت شده است بیشترین میزان مصرف نیز در شهریورماه با ۵ میلیون و ۲۵۵ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش چهار درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: با استانداردسازی تمامی جایگاههای CNG در غرب خراسان رضوی، زیرساختهای لازم برای بهرهمندی حداکثری شهروندان از این سوخت پاک فراهم شده است.
مظفرینژاد گفت: توسعه مصرف CNG علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، میتواند در مدیریت مصرف سوخت و کاهش ناترازی سوخت نقش مؤثری داشته باشد و از سوی دیگر، با کاهش هزینههای سوخت، به اقتصاد خانوارها نیز کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به گستره فعالیت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه سبزوار افزود: این منطقه یکی از ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است که در قالب سه ناحیه سبزوار، بردسکن و جغتای فعالیت میکند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه سبزوار، تامین و توزیع سوخت مورد نیاز حدود ۶۵۰ هزار نفر از جمعیت شهرستانهای سبزوار، بردسکن، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در غرب خراسان را بر عهده دارد.
او بیان کرد: این منطقه همچنین دارای ۵۳ جایگاه عرضه سوخت مایع، ۱۰ جایگاه گاز طبیعی و ۲ تاسیسات گاز مایع است.