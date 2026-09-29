تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز (۷ مهر ۱۴۰۵)، میزبان عرضه ۳۵ هزار و ۹۷۴ تن محصول فولادی شامل تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق رنگی و ورق گالوانیزه G است که ورق گالوانیزه با ۲۱ هزار تن، بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ ۸ هزار و ۵۰۰ تن تیرآهن با قیمت پایه ۸۲۹ هزار و ۳۸۸ ریال و ۲ هزار و ۲۵ تن ناودانی با قیمت پایه ۸۷۹ هزار و ۸۲۱ ریال در فهرست عرضه‌های امروز تالار صنعتی و معدنی قرار دارد.

همچنین ۲ هزار و ۸۴۹ تن نبشی با قیمت پایه ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ ریال عرضه می‌شود.

در بخش ورق‌های فولادی نیز یک هزار و ۶۰۰ تن ورق رنگی با قیمت پایه یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۴ ریال و ۲۱ هزار تن ورق گالوانیزه G با قیمت پایه یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۸۸ ریال در دسترس خریداران قرار می‌گیرد.

مجموع عرضه پنج محصول اعلام‌شده به ۳۵ هزار و ۹۷۴ تن می‌رسد که از این میزان، حدود ۵۸ درصد به ورق گالوانیزه G اختصاص دارد.