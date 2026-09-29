جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف انواع کالای قاچاق، سوخت و قرص روان‌گردان به ارزش مجموع ۱۲۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت در این ارتباط چهار متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ سهرابی بیان کرد: در شهرستان دشتستان، مأموران یک محموله کلاه ایمنی و یک محموله گازوئیل قاچاق را کشف کردند و در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

وی افزود: در شهرستان دیلم نیز دو محموله شامل لوازم آرایشی و بهداشتی و قرص روان‌گردان کشف شد و دو متهم دیگر دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ارزش مجموع محموله‌های کشف شده ۱۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است