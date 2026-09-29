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از انتظار ۶۰۰ واحد مسکونی ستارهدار در بافت تاریخی شهرضا برای تعیین تکلیف تا نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان فریدونشهر را در این بسته خبری بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرضا و دهاقان گفت: شهرضا ۱۴۸ هکتار بافت تاریخی و ۲۶۰ هکتار بافت فرسوده دارد که ۳۰۰ هکتار آن دارای مصوبه طرح بازآفرینی شهری است.
حبیب قاسمی افزود: وجود حدود ۶۰۰ واحد ستارهدار در بافتهای تاریخی و فرسوده شهرضا، علاوه بر ایجاد محدودیت بازسازی برای مالکان این واحدها، برای املاک مجاور نیز مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است با بررسی کارشناسی، راهکار مناسبی برای تعیین تکلیف آنها ارائه شود.
وی گفت: ملکهایی که در مجاورت ملک ستاره دار واقع شدهاند، اجازه ساخت و ساز با ارتفاع بیشتر از هفت متر و ۲۰ سانتیمتر ندارندو در صورتی که مجاور بافت ستاره دار نباشند تا سه طبقه و در ارتفاع خط آسمان ۸ متر اجازه ساخت و ساز دارند.
افزود: مقرر شد شهرداری شهرضا از یک مشاور دارای تأییدیه و درجه میراث فرهنگی استفاده کند تا با تهیه طرح موضعی، مسائل کالبدی، شهرسازی و گردشگری این محدوده بهصورت جامع بررسی و اصلاحات لازم انجام شود.
با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان فریدونشهر به صورت روزانه انجام میشود.
و هاب ناصری سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فریدونشهر بیشترین تخلفات واحدهای صنفی را درج نکردن قیمت کالا، گران فروشی، رعایت نکردن بهداشت و تداخل صنفی عنوان کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف واحدهای صنفی میتوانند به صورت حضوری یا از طریق سامانه ۱۲۴ تخلف واحدهای صنفی را گزارش بدهند.