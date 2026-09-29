پخش زنده
امروز: -
کمیته داوران و مسابقات فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته دوم لیگ برتر بانوان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان فردا (چهارشنبه ۸ مهر) آغاز میشود و با اعلام کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در این هفته از رقابتها، به شرح زیر اعلام شده است:
چهارشنبه ۸ مهر - ساعت ۱۱:۳۰
* صید و ساحل لنگه (آتنا) - سپاهان اصفهان
داوران: ناهید اقبالی - لاله قربانیزاده
نماینده فدراسیون: سهیلا عسگرزاده
ناظر داوری: طاهره تواهندنیان
پنجشنبه ۹ مهر - ساعت ۱۱:۳۰
* استقلال تهران - مقاومت شهرداری تبریز
داوران: مرضیه قفلی - مژگان حسنزاده
نماینده فدراسیون: منیره نامجو
ناظر داوری: فاطمه ریاحی
* زاگرس جنوبی کازرون - یکتاافروز البرز
داوران: المیرا نصر - راحله شهبازی
نماینده فدراسیون: خدیجه موسوی
ناظر داوری: رقیه حیدری
* دانشگاه آزاد قزوین - نفت و گاز گچساران
داوران: مطهره نجد سمیعی - زهرا اسماعیلخواه
نماینده فدراسیون: آزاده وسیلی
ناظر داوری: صفورا خادمالقرآن