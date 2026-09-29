کمیته داوران و مسابقات فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته دوم لیگ برتر بانوان را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان فردا (چهارشنبه ۸ مهر) آغاز می‌شود و با اعلام کمیته‌های مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در این هفته از رقابت‌ها، به شرح زیر اعلام شده است:

چهارشنبه ۸ مهر - ساعت ۱۱:۳۰

* صید و ساحل لنگه (آتنا) - سپاهان اصفهان

داوران: ناهید اقبالی - لاله قربانی‌زاده

نماینده فدراسیون: سهیلا عسگرزاده

ناظر داوری: طاهره تواهندنیان

پنجشنبه ۹ مهر - ساعت ۱۱:۳۰

* استقلال تهران - مقاومت شهرداری تبریز

داوران: مرضیه قفلی - مژگان حسن‌زاده

نماینده فدراسیون: منیره نامجو

ناظر داوری: فاطمه ریاحی

* زاگرس جنوبی کازرون - یکتاافروز البرز

داوران: المیرا نصر - راحله شهبازی

نماینده فدراسیون: خدیجه موسوی

ناظر داوری: رقیه حیدری

* دانشگاه آزاد قزوین - نفت و گاز گچساران

داوران: مطهره نجد سمیعی - زهرا اسماعیل‌خواه

نماینده فدراسیون: آزاده وسیلی

ناظر داوری: صفورا خادم‌القرآن