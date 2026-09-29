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مراسم یادواره شهدای شهرستان شاهیندژ با حضور سردار محمدتقی نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی برگزار شد.
مراسم یادواره شهدای شهرستان شاهیندژ با حضور سردار محمدتقی نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی برگزار شد.
در این مراسم، سردار محمدتقی نجمی با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازیهای هشت سال دفاع مقدس به مجاهدت رزمندگان اسلام در برابر حبهه کفر اشاره کرد وگفت حماسه هشت سال دفاع مقدس ابهت پوشالی کشورهای غربی را به خاک مالید.
او بر اهمیت تداوم راه شهدا، حفظ وحدت و انسجام ملی و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: شهدا با نثار جان خود امنیت، عزت و استقلال کشور را تضمین کردند و امروز وظیفه همه ماست با بصیرت، وحدت و حضور مسئولانه در صحنه، از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری کنیم و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای آینده انتقال دهیم.
او بابیان اینکه مردم غیور و شهیدپرور شاهیندژ نیز با حضور خودجوش و پرشور در این مراسم، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای مقدس امام راحل (ره)، ارزشهای انقلاب اسلامی و ادامه مسیر پرافتخار شهدا ادا کردند؛ و این حضور مردمی، جلوهای از وفاداری مردم شاهیندژ به شهدا، آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی است.