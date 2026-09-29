به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی افزایش فعالیت سامانه کم و بیش ناپایدار در آسمان گیلان، بارش باران، همراه با رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ از عصر امروز در استان آغاز شده و تا فردا چهارشنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای این مدت در گیلان، افزود: با تشدید فعالیت این سامانه و شدت بارش باران در برخی ساعت، احتمال آبگرفتگی معابر و بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد و توصیه می‌شود مردم و مسافران از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها و کانال‌های کشاورزی خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با ارتفاع موج بیش از یک متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی در بیشتر ساعات نامناسب است.

محمد دادرس با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته در لنگرود ۳۰ درجه سلسیوس و کمترین دمای استان در اسب وونی تالش ۱۱ درجه سلسیوس ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.