به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ورود و فعالیت اولین سامانه بارشی سال زراعی از روز جمعه تا اوایل وقت دوشنبه سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای و احتمال ریزش تگرگ و وقوع پدیده مه در مناطق شمال غربی، شمالی، شمال شرقی تا مرکز استان می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت امروز سه شنبه و همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان خواهد شد.

تو ادامه داد: تا روز چهارشنبه روند کاهش چهار تا ۶ درجه‌ای دمای بیشینه در سطح استان پیش بینی می‌شود.