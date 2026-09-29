به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب شامل مجموعه‌ای از روایت‌ها و گزارش‌های میدانی درباره شهادت و مراسم تشییع سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین است که سال گذشته به دبیری مهدی قزلی در انتشارات به نشر منتشر شد.

این کتاب، یک سال بعداز رونمایی نسخه فارسی «خسوف در بیروت» به ناشر لبنانی واگذار شد و به چاپ رسید.

پس از شهادت سید مقاومت، آثار متعددی درباره او منتشر شده است.

آثاری که تلاش دارند وجهی از زندگی زندگی و شخصیت او را به نمایش بگذارند و او را به مخاطبان، به ویژه نسل جوان معرفی کنند.

«خسوف در بیروت» در این بین، کتابی است که به برخی از ویژگی‌های سید حسن نصرالله می‌پردازد و او را از منظر مردمی روایت می‌کند و وجه مردمی او را بازگو کرده است.

کتاب شامل ۱۷ دیدگاه و تجربه از فقدان و تشییع شهید مقاومت است.