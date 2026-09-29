به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حامد جعفری، دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در نشست با اهالی رسانه، با اشاره به تمایز این دوره با سال‌های پیشین، بر رشد کمی و کیفی آثار تاکید کرد. وی گفت برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر تاثیر منفی جنگ‌های اخیر بر تولیدات این حوزه، میزان ثبت‌نام آثار حدود دو برابر شده است.

تراژدی میناب فقط برای یک دوره نیست

جعفری با توضیح درباره تغییرات ساختاری جشنواره، از حذف بخش‌های جانبی به احترام کودکان و اختصاص تنها یک بخش جانبی به «میناب» خبر داد. وی افزود برای این بخش، پوستر و تندیس مجزایی طراحی شده و نتایج مسابقه «آن مدرسه‌ای که می‌رفتم» نیز در این بخش اعلام خواهد شد.

دبیر جشنواره همچنین به اضافه شدن جوایز فنی در این دوره اشاره کرد و گفت: «با توجه به اهمیت نقش عوامل پشت صحنه، این بار جایزه عوامل فنی نیز پیش‌بینی شده است.» وی همچنین تاکید کرد که در این دوره، تفکیک بخش‌های کودک و نوجوان با دقت بیشتری انجام می‌شود.

حضور هوش مصنوعی برای اولین بار در جشنواره فیلم کودک و نوجوان

از دیگر نکات مهم این نشست، برگزاری همزمان بخش فیلم‌سازی المپیاد با جشنواره و حضور هوش مصنوعی در این دوره بود. جعفری با اشاره به اکران یکپارچه فیلم‌ها در کاخ جشنواره و برگزاری کارگاه‌های تخصصی، از ارزیابی آثار از منظر جذب مخاطب و توسعه محصول نیز یاد کرد.

در ادامه دبیر جشنواره فهرست فیلم های داستانی بلند راه یافته به جشنواره را اعلام کرد:

پویانمایی بادبادک ها در بخش نوجوان

پلک پریشان پروانه در بخش نوجوان

دو تفنگدار در بخش نوجوان

شوتینگا اثر ارش معیریان در بخش کودک

عروس چشمه در بخش نوجوان

عموی بچه ها در بخش کودک و نوجوان

کاکالوتی در بخش کودک

کوچ در بخش نوجوان

گرگی خان در بخش کودک

من جا سوزنی نیستم در بخش کودک

پویانمایی نابغه و دیو سنگی در بخش کودک

نگهبانان خورشید در بخش کودک

نور در بخش نوجوان

ورکانا پویانمایی هوش مصنوعی در بخش نوجوان

یکی میاد دنبالم در بخش کودک

حامد جعفری در ادامه در پاسخ به اینکه آیا بخش میناب برای همیشه به بدنه جشنواره اضافه شده است، گفت: طراحی فراخوان و تندیس اختصاصی برای این بخش نشان از اهمیت ویژه برای ما دارد؛ مسئله میناب مسئله بزرگی است، در همه جای دنیا هم وقتی چنین موضوع غم انگیزی اتفاق بیفتد سالها درباره آن سخن می گویند، بنابراین این دوره آغاز روایت های میناب در جشنواره است و قرار است در دوره های بعدی هم به صورت یک بخش ویژه در جشنواره به آن پرداخته شود.



سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.