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یک واحد صنفی طلافروشی به دلیل گران فروشی و شکایت شاکی در بیرجند مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون قضایی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از مهر و موم یک واحد صنفی طلافروشی در بیرجند به مدت ۱۰ روز خبر داد و گفت: این واحد به دلیل گرانفروشی و در پی شکایت شاکی خصوصی، پس از رسیدگی، صدور حکم و با اخذ مجوزهای لازم، مهر و موم شد.
امامدادی افزود: این واحد صنفی در مدت مهر و موم، حق فعالیت ندارد و پس از پایان مهلت تعیینشده، مراحل رفع مهر و موم انجام خواهد شد.
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان هشدار داد: در صورت تکرار تخلف، امکان ابطال پروانه کسب طلافروشی نیز وجود دارد.
امامدادی همچنین از واحدهای صنفی قانونمدار که در شرایط حساس اقتصادی حقوق مردم و مصرفکنندگان را رعایت میکنند، قدردانی کرد و گفت: با متخلفانی که با سوءاستفاده، حقوق عمومی را نقض کنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.