با هوشیاری مرزبانان آذربایجان‌غربی، از خروج ۶۷۴ رأس دام که ارزش تقریبی آن بیش از ۲۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود، جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، قاچاق دام به عنوان یکی از چالش‌های امنیت غذایی و اقتصادی کشور، با تدابیر ویژه مرزبانی در آذربایجان‌غربی کنترل شد.

سرهنگ حسن زینال‌نژاد، جانشین مرزبانی استان با اعلام جزئیات این کشفیات یک‌هفته‌ای گفت: مرزبانان با اجرای گشت‌های هدفمند در مناطق مرزی، موفق شدند محموله‌ای شامل ۶۷۴ رأس دام را که توسط قاچاقچیان دپو شده بود، ضبط کنند.

او تصریح کرد: با وجود شرایط جغرافیایی سخت منطقه، اشراف اطلاعاتی مرزبانان مانع از خروج این سرمایه ملی از مرز‌های کشور شد. در حال حاضر پیگیری برای دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.