دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه از صدور و قطعیت احکام محکومیت دو نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در پی رسیدگی قضایی به تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پارسایی گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از بیت‌المال و مقابله با فساد اداری و در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه در پی وصول گزارش‌های مربوط به تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دو نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پرونده قضایی در شعبه ویژه دادسرا تشکیل و موضوع در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم و جمع‌آوری و بررسی مستندات و ادله موجود و تکمیل فرآیند تحقیقات مقدماتی کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال گردید. پس از طی مراحل قانونی رسیدگی و بررسی دقیق ادله و مستندات پرونده در مراجع قضایی و متعاقب رسیدگی در مرحله تجدیدنظر احکام صادره قطعی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه تصریح کرد: محکومان علاوه بر انفصال از خدمات دولتی حسب احکام قطعی صادره به مجازات‌های قانونی از جمله حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند و پرونده پس از قطعیت احکام به منظور اجرای مفاد دادنامه به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع شده است.

پارسایی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات قانونی در تمامی سطوح دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه وحفاظت از بیت‌المال و ارتقای سلامت اداری از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در چارچوب قانون با هرگونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت و پیگیری دستگاه قضایی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم مطابق مقررات انجام خواهد شد.