به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با حضور ۱۲ تیم از ۳۰ مهر آغاز خواهد شد.

هر یک از تیم‌های حاضر در لیگ باید یک شهر دیگر را به عنوان میزبان دیدار‌های خود تعیین کنند تا در صورت مواجه با شرایط خاص و غیرقابل پیش بینی در مسابقات و در یکی از شهر‌های میزبان اصلی، بازی در صورت امکان به گزینه میزبانی دوم منتقل شود.

اسامی این تیم‌ها به این شرح است:

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای)