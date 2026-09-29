در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از روحانیون و اهالی منطقه شریف آباد تکاب یادواره شهدای مقاومت و شهدای جنگ رمضان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و جمعی از روحانیون و اهالی منطقه شریف آباد تکاب یادواره شهدای مقاومت و شهدای جنگ رمضان در تکاب برگزار شد.

در این آیین که در مسجد امام شافعی شریف آباد و با حضور برادران اهل تسنن برگزار شدیاد و خاطره شهدای مقاومت و جنگ رمضان گرانی داشته شد.

سرهنگ صیاد کرامتی گفت: شهدا با بذل خون خود راه سعادت و سربلندی را به ما آموختند.

سرهنگ کرامتی افزود: شهدای مقاومت و شهدای جنگ رمضان دشمن واحدی داشتند و در مسیر الهی با این جانیان و در نبردی جانانه به فیض شهادت نائل شدند.

وی گفت: جبهه مقاومت خار چشم دشمنان و مایه اقتدار اسلام در عصر حاضر است و تلاش دشمن آمریکایی صهیونیستی رخنه بر این جبهه است که با درایت و ایثار فرزندان مقاومت ناکام مانده است.

سرهنگ کرامتی افزود: هوشیاری و بصیرت برادران اهل تسنن دسیسه‌های دشمنان را خنثی و موجب تقویت انسجام و همدلی بین شیعه و سنی است

وی گفت: جبهه مقاومت و رزمندگان دلیر ایران اسلامی با انسجام و وحدت دشمنان را ذلیل ساخته‌اند.