پخش زنده
امروز: -
تعداد بازدید کنندگان از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب با قدمت بیش از سه هزار سال؛ با 16 درصد افزایش در سال جاری به رقم ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با قدمت بیش از سه هزار سال به عنوان یکی از مهمترین بناهای باستانی ایران مطرح است که چشم هر گردشگری را به خود جلب و ذهن هر رهگذری را درگیر دنیای پر رمز و راز تاریخ میکند.
افراسیاب گراوند مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان گفت: تخت سلیمان سرزمین زر، تاریخ و تمدن است، سرزمینی که در آن علاوه بر خلق موهبتهای الهی در ادوار مختلف تاریخی به خلق شاهکار معماری و مهندسی دست زدهاند.
گراوند افزود: تخت سلیمان در واقع یک مرکز مذهبی، آموزشی، اداری، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی بوده است.
وی گفت: دوره اعتلا و پویایی آن در قرن پنجم و ششم میلادی و متعلق به پادشاهان ساسانی بوده و بعدها در قرون میانی اسلامی ایلخانان امارات و سازههایی به آن الحاق کردهاند.
گراوند گفت: در ۶ ماهه نخست سالجاری ۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان بازدید کردهاند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش گردشگر را داشتهایم.
وی گفت: با پیگیری حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای طرحهای حفاظتی و مرمت مجموعه اختصاص یافته است.
ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان گفت: احداث واحدهای بوم گردی در تخت سلیمان از اولویتهای جذب گردشگر در منطقه است و در دو سال گذشته ۵ واحد بوم گردی توسط سرمایه گذاران احداث شده است.
فتاحی افزود: با مساعدت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهین ژ در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تکاب و مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان برای ایجاد و تأسیس شهرک گردشگری در تخت سلیمان ۳۵ هکتار زمین در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است.