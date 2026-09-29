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رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شناختی که دارم و تسلطی که وزیر محترم در این حوزه دارند، بویژه در شرایط سخت اقتصادی امروز مردم، سهم مسکن از هر اقدامی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در سبد خانوار مؤثرتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه ۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالات عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: از تلاشهای وزارتخانه، بویژه در دوران جنگ رمضان در سرکشیها، حضورها و ترمیمها تشکر میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نکتهای که آقای ایری نیز به آن اشاره کردند، واقعاً موضوع مهمی است. با توجه به شناختی که دارم و تسلطی که وزیر محترم در این حوزه دارند، بویژه در شرایط سخت اقتصادی امروز مردم، سهم مسکن از هر اقدامی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در سبد خانوار مؤثرتر است.
وی ادامه داد: موضوع مسکن فقط در بُعد اقتصادی مطرح نیست، بلکه در آرامش مردم، تربیت، حوزه فرهنگی، امنیت اجتماعی و ابعاد مختلف زندگی اثرگذار است؛ واقعاً اینکه گفته میشود مسکن «سرپناه» است، به تمام معنا یک چتر حمایتی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفتاری برای خانواده ایجاد میکند و باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.
قالیباف با اشاره به قوانین مرتبط با حوزه مسکن گفت: همانطور که اشاره شد، ما در ماده ۴۹، ماده ۵۰ و ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت و همچنین در قانون جهش تولید مسکن، احکام و ظرفیتهای قانونی داریم. من از آسیبها، بحث تغییر کاربریها، محدوده و خارج از محدوده و مسائل مرتبط با آن مطلع هستم و شما نیز با توجه به مسئولیتهای قبلی در حوزه شهرسازی، قطعاً در این زمینه بیشتر و دقیقتر از من اطلاع دارید و از کارشناسان ارشد و برجسته کشور در این حوزه هستید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع زمین برای تأمین مسکن جوانان تصریح کرد: موضوع درباره آن دو دهم درصد که ۳۳۰ هزار هکتار است و بحثهای کشاورزی و زمینها درجه یک و دو، مسائل مرتبط با آن، همه این موارد را متوجه هستم و صحبتهای وزیر خطاب به همکارانشان در خصوص علت واگذار نشدن زمین را شنیدم.
وی ادامه داد: حداقل میتوانیم برای جوانانی که تازه ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادهاند و فرم «ج» آنها سبز است، در نقاط مختلف کشور، زمینهایی در حدود ۲۰۰ مترمربع اختصاص دهیم و با یک توزیع نرمال این کار را انجام دهیم.
قالیباف با تأکید بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در حوزه ساخت مسکن گفت: واقعاً امروز دادن یک قطعه زمین میتواند مؤثر باشد. من بارها گفتهام تا زمانی که دولت دست از تصدیگری در مسکنسازی برندارد، مشکل حل نمیشود.
وی افزود: الان اشاره کردم که قیمتها از سه و نیم تا چهار میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان رسیده است؛ این تفاوت چند میلیون تومانی و افزایش قیمت در یک دهه گذشته را چه کسی میخواهد جبران کند؟ کدام کارمند، کارگر، بازنشسته یا جوانی که امروز تشکیل زندگی میدهد، میتواند این کار را انجام دهد؟ هیچکس.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الان ما در بخشهای دیگر واقعاً این فرصت را داریم. موضوع فروش متری و حتی فروش سانتیمتری میتواند در جذب نقدینگی و حفظ ارزش پول مردم در مقابل تورمی که وجود دارد مؤثر باشد؛ آن هم در حوزه مسکن که باعث میشود نقدینگی به سمت دیگری نرود.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد باید کار خودش را انجام دهد و وزارت راه و شهرسازی نیز باید کار خودش را انجام دهد و زمینها را وارد این چرخه کند. شما میدانید زمین در جغرافیای متفاوت، شرایط متفاوتی دارد، اما در هر جغرافیایی که بروید، حتماً ۴۵ درصد هزینه مربوط به زمین است و در بعضی جاها این سهم به ۶۰ درصد میرسد.
قالیباف تصریح کرد: اگر کسی یک قطعه زمین در هر محیطی داشته باشد، حتی با همان تراکم ۱۲۰ درصد که حداقل تراکم است، میتواند اقدام کند و با توجه به اینکه حتماً بالاتر از این تراکم نیز با ظرفیتهایی که وجود دارد مجاز است، میتوانیم مشکل مردم را حل کنیم.
وی با بیان اینکه مشکل مسکن را باید در داخل کشور حل کرد، گفت: من واقعاً خودم را مقصر میدانم. ما در مجلس، دولت، وزارتخانه و شهرها، این مشکل را داریم. این مشکل نه تحریم است و نه محاصره؛ هیچکدام نیست. این فقط مشکل مدیریتی است و قانون هم وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خواهش میکنم، من حتماً بهطور ویژه یک جلسه برای این موضوع میگذارم. اگر مشکلی وجود دارد، میدانم که برخی موارد دستوپاگیر است. وزارت جهاد کشاورزی هم باید بیاید و در موضوع زمین و مسائل مرتبط با آن بنشیند و حتماً این موضوع را دنبال کنید.
قالیباف ادامه داد: این حق مردم ماست و انشاءالله باید این قول را بدهیم که دولت و مجلس در کنار هم این مشکل مسکن را حل کنند.
وی درباره تأمین زیرساختهای لازم نیز گفت: درباره زیرساختها هم شما میدانید و من هم میدانم که ظرفیتها و زمینهایی وجود دارد و اختیار هم دارید و قانون نیز اجازه داده است؛ میتوانید با تهاتر، زیرساختها را نیز بهطور جدی دنبال کرده و حلوفصل کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال بر ضرورت جلوگیری از توسعه نامتوازن شهرها تأکید کرد و افزود: البته همینجا این نکته را هم بگویم که در شهرهای بزرگ نباید جمعیت بیرویه و جذب جمعیت بیرویه داشته باشیم و نباید شهرکهایی بدون زیرساخت و بیربط در بعضی نقاط ایجاد کنیم که مثلاً در بیابان یک کار انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: باید از این دو معضل نیز پرهیز کنیم؛ نه شهرکهای بیخود و دور از دسترس که نیازمند زیرساختهای سنگین باشند و نه توسعه شهرهایی که واقعاً بیش از ظرفیت خود جمعیت دارند.
قالیباف افزود: حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور را در کمتر از یک درصد خاکمان متمرکز کردهایم. هر کاری هم انجام دهیم، اینجا را نمیتوانیم از نظر محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و آسیبهای اجتماعی نجات دهیم و این مسائل اصلاً قابل حل نیست. این یک بحث روشن است و نباید اجازه دهیم این اتفاقها رخ دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد این موضوع با همکاری دولت و مجلس به نتیجه برسد و گفت: امیدوارم این کار قابل انجام باشد. انشاءالله در آن جلسه ما کمک میکنیم و در خصوص صدور مجوزها و دستگاههایی که باید با وزارت راه و شهرسازی همراهی کنند نیز در مجلس برای پیشبرد این کار کمک خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی: پیشنهاد رئیس مجلس درباره مسکن بسیار کارگشاست
وزیر راه و شهرسازی نیز در پاسخ به توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خیلی ممنون از نقطهنظرات کارشناسانه و البته بسیار دلسوزانه جنابعالی؛ پیشنهاد جنابعالی بسیار کارگشاست.
وی افزود: حتماً در اولین فرصت در خدمت جنابعالی و عزیزان نماینده هستیم تا تمام نکاتی که جنابعالی فرمودید، هم درباره اقداماتی که انجام شده و هم درباره آنچه باید انجام دهیم، دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از همه نمایندگان عزیز، چه نمایندگانی که مخالف بودند و چه نمایندگانی که موافق بودند، بسیار تشکر میکنم و انشاءالله با انگیزه چندین برابر کار را پیش میبریم و گزارش اقدامات را خدمت جنابعالی و نمایندگان ارائه خواهیم کرد.