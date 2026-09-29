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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان از امدادرسانی نیروهای عملیاتی به ۱۱ حادثه خبر داد و گفت: در این حوادث ۴۸ نفر حادثهدیده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضاعلیمحمدی اظهار کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر لرستان در ۱۱ حادثه حضور یافتند و به ۴۸ حادثهدیده امدادرسانی کردند.
وی افزود: در این حوادث ۲۱ نفر مصدوم شدند که ۳ نفر از آنان با تلاش نیروهای جمعیت هلالاحمر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان همچنین از انجام ۲ مورد عملیات نجات فنی توسط نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد و گفت: امدادگران هلالاحمر با حضور بهموقع در صحنه حوادث، اقدامات لازم را برای امدادرسانی و نجات حادثهدیدگان انجام دادند.
علی محمدی با قدردانی از تلاش شبانهروزی نجاتگران و امدادگران جمعیت هلالاحمر لرستان، بر آمادگی نیروهای عملیاتی برای پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث تأکید کرد.