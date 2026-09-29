به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران از اجرای طرح مهندسی جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در محدوده پارک جنگلی نور با هدف کاهش خسارات احتمالی سیلاب خبر داد.

سید محمد موسوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای پاکسازی نهر‌ها و کانال‌های استان برای پیشگیری از وقوع خسارات ناشی از سیل در استان و لایروبی نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌ها گفت: با توجه به وسعت زیاد محدوده پارک جنگلی نور و مشاهده انسداد و گرفتگی نهر‌ها و کانال‌های موجود در این محدوده، طرح ساماندهی و بهسازی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخشی از انهار و کانال‌های موجود به دلیل رسوب‌گذاری گل‌ولای و تجمع شاخ و برگ درختان، کارایی لازم را برای جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در زمان بارندگی‌های شدید نداشتند و همین موضوع می‌توانست زمینه‌ساز بروز آبگرفتگی و خسارت در محدوده پارک جنگلی و زمین‌های اطراف شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: با تأکید شرکت آب منطقه‌ای و با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، به‌ویژه با توجه به پیش‌بینی‌های مرتبط با پدیده ال‌نینو، کتابچه طرح مهندسی جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی محدوده پارک جنگلی نور تهیه شده است.

موسوی گفت: این طرح با دریافت مجوز‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و با همکاری شهرداری نور و بخش خصوصی با نظارت امور منابع آب شهرستان نور تهیه شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به جزئیات عملیات اجرایی این طرح افزود: در چارچوب طرح، کانال‌های موجود احیا و لایروبی می‌شوند و در برخی نقاط نیز با توجه به نیاز منطقه، کانال‌های جدید برای هدایت و کنترل سیلاب احتمالی ساخته خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران بیان کرد: خروجی کانال‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در بخش غربی به رودخانه حاجی‌ماهرود و در بخش شرقی به رودخانه تمیشان هدایت می‌شود.

موسوی هدف از اجرای این اقدامات را علاوه بر کنترل و هدایت روان‌آب‌ها، جلوگیری از بروز خسارت به تأسیسات و زمین‌های اطراف عنوان کرد و گفت: با زهکشی مناسب، تلاش می‌شود از آبگرفتگی عرصه‌های جنگلی نیز جلوگیری شود تا درختان موجود در این عرصه جنگلی جلگه‌ای باارزش، کمترین آسیب را از بارندگی‌های شدید و روان‌آب‌های سطحی متحمل شوند.