به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ حسین مافی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق، حمل و توزیع مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان ری در جریان اقدامات و بررسی‌های انتظامی، یک دستگاه کامیونت را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: مأموران در جریان بازرسی دقیق خودرو به وجود مواد مشکوک در قسمت‌های مختلف کامیونت ظنین شدند و بررسی‌های تخصصی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: مأموران در بازرسی از قسمت‌های مختلف کامیونت، تعداد قابل توجهی بطری حاوی مواد مشکوک را کشف کردند که به‌صورت ماهرانه در داخل خودرو جاسازی شده بود.

سرهنگ مافی افزود: پس از بررسی اولیه، محتویات بطری‌ها مشکوک به ماده مخدر از نوع تریاک تشخیص داده شد و در بررسی و توزین نهایی، مقدار مواد مکشوفه ۹۵ کیلوگرم تریاک به دست آمد.

سرهنگ مافی در پایان گفت: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.