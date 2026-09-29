کشف بیش از ۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در کهریزک تهران
فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف ۹۵ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیونت در محدوده کهریزک و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ حسین مافی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق، حمل و توزیع مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان ری در جریان اقدامات و بررسیهای انتظامی، یک دستگاه کامیونت را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.
وی افزود: مأموران در جریان بازرسی دقیق خودرو به وجود مواد مشکوک در قسمتهای مختلف کامیونت ظنین شدند و بررسیهای تخصصی را در دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: مأموران در بازرسی از قسمتهای مختلف کامیونت، تعداد قابل توجهی بطری حاوی مواد مشکوک را کشف کردند که بهصورت ماهرانه در داخل خودرو جاسازی شده بود.
سرهنگ مافی افزود: پس از بررسی اولیه، محتویات بطریها مشکوک به ماده مخدر از نوع تریاک تشخیص داده شد و در بررسی و توزین نهایی، مقدار مواد مکشوفه ۹۵ کیلوگرم تریاک به دست آمد.
سرهنگ مافی در پایان گفت: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.