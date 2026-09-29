صبح امروز ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ نشست خبری سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی (حمایت از بیماران پروانه‌ای)، با حضور اصحاب رسانه در خانه‌ای بی ایران برگزار شد. سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی در این نشست اظهار کرد که با مطالبه بیماران، موضوع شکایت از دولت آمریکا درباره تحریم پانسمان‌ها پیگیری شد و با همکاری وزارت امور خارجه، دستگاه قضایی، نهاد‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح، پرونده‌ای در شعبه ۵۵ دادگاه کیفری یک تشکیل شد. در این پرونده ۷۷۱ نفر به‌عنوان خواهان ثبت شدند و شکایت علیه ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی از جمله دولت آمریکا مطرح شد.

عکاس : سهراب سیدجمالی