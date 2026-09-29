سخنگوی قوه قضاییه از صدور رأی پرونده حقوقی ترور شهید سپهبد سلیمانی خبر داد و گفت: در این پرونده که سه هزار و ۳۱۷ نفر شاکی داشت، سردمداران دولت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علی کاظمی درباره پیگیری‌های بین‌المللی و پرونده‌های مرتبط با ترور شهید سلیمانی گفت: رأی این پرونده دو سال و نیم پیش صادر شد و بر اساس آن، سردمداران دولت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شدند. این پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده و در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: در حوزه کیفری نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است. همچنین در بخش جزایی، ۷۳ نفر تحت تعقیب قرار دارند.

کاظمی گفت: این پرونده هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری با جدیت دنبال می‌شود تا ان‌شاءالله به نتیجه برسد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همان‌گونه که رزمندگان از مرز‌های جغرافیایی کشور صیانت می‌کنند، اهالی رسانه نیز باید حریم حقیقت را حفظ کنند و فعالان حقوقی و قضات، پاسدار حریم حق باشند.

کاظمی با بیان اینکه امروز میدان‌های راهبردی در اذهان مردم گشوده شده و سال‌هاست تلاش می‌شود ذهن مردم و جوانان مسموم شود، گفت: الحمدلله در این جنگ نیز تیر دشمن به سنگ خورد و حجم افرادی که در پویش «جان‌فدا» شرکت کردند و در کنار دولت، ملت و حاکمیت ایستادند، نشان داد که ایرانیان آزاده، دل در گرو عزت و آزادگی کشور دارند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی گفت: امسال پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی با ظرفیت بالایی آغاز شده است و بانوانی که برای قضاوت آماده می‌شوند، در این دانشگاه آموزش خواهند دید و ان‌شاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.

وی ادامه داد: گاهی به اشتباه گفته می‌شود که ما قاضی زن نداریم؛ در حالی که قوه قضاییه شمار قابل توجهی از بانوان قاضی را در اختیار دارد و آنان بخشی از سرمایه انسانی این قوه محسوب می‌شوند.

کاظمی خاطرنشان کرد: این روند نویدبخش آن است که در آینده از سرمایه انسانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود و نیرو‌های متخصص، باانگیزه و بانشاط، رسیدگی‌های دقیق‌تری به پرونده‌ها داشته باشند.